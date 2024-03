Céleste et Narvie après la pluie

Nimbus et Céleste sont les meilleurs amis du monde : leurs journées sont remplies de jeux en tout genre, de glaces et d'arc-en-ciel. Mais un jour, un nuage sombre se trouve au-dessus de Céleste et la suit partout : elle a de moins en moins envie de jouer et s'isole. Un jour, ce nuage se transforme en tempête et Céleste prend son courage à deux mains pour se confier à son ami Narvie...