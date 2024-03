L'autre femme

Quadragénaire solitaire, Úrsula López vit dans le vieux centre de Montevideo. Un soir, un appel téléphonique lui réclame une rançon pour libérer... son mari. Découvrant son homonymie avec la femme d'un riche homme d'affaires récemment enlevé, Úrsula exige de celle-ci une rançon encore plus importante. Mais l'épouse surenchérit afin que son mari disparaisse pour de bon. Oubliant sa vie insatisfaisante, Úrsula se met à manipuler tout son monde avec un plaisir machiavélique. "Une rage qui rappelle celle des héroïnes de Despentes et qui dézingue pêle-mêle téléréalité, culte de la minceur, succès d'apparat et bienveillance bien pensante... Un accord réussi entre un style vif, un humour relevé et pertinent". Librairie Comme Un Roman, Paris