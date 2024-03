Tout le monde doit s'en aller. Je sais que c'est un projet insensé, mais je l'accepte. Il y aura de mauvaises surprises. Des gens voudront notre place. Coûte que coûte. Un combat sans merci, voilà. Mais toi, Betty, le sais-tu ? L'as-tu bien compris ? Sais-tu que nous devrons être plus souples que le vent, plus tenaces qu'une tique, pour surmonter les démesures qui nous séparent de la terre prospère ? Dans une France déchirée entre la Coalition et les forces locales de la Salamandre, Samuel et sa soeur Betty décident de quitter leur Seine-et-Marne natale pour le Québec. La route est longue et périlleuse, et ils ne sont pas seuls. Avec sa langue explosive et débordante de vie, Pierre Terzian nous extirpe du cauchemar et fait le rêve concret d'une alternative - fragile et modeste, certes, mais pleine d'espoir. Devenir nombreux devient ainsi un inventif et poétique voyage initiatique au coeur d'une utopie.