Le Ghetto scolaire. Pour en finir avec le séparatisme. Pour en finir avec le séparatisme

Depuis vingt ans, les enquêtes internationales se succèdent : notre système éducatif est de ceux où les parcours scolaires sont le plus fortement déterminés par le milieu social. La France a laissé se développer des établissements-ghettos où l'on ne se mélange plus, où l'on empêche les enfants d'apprendre les uns des autres et les uns avec les autres. Parce que la ségrégation est devenue le fléau de l'école, nous avons besoin d'une révolution de la mixité. Preuves à l'appui, fort des expériences réussies, ce livre démontre que cette révolution est possible, à peu de frais et avec des résultats tangibles. Il est urgent de réinventer l'école contre les séparatismes sociaux qui la détruisent.