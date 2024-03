Un petit dinosaure découvre un joli cadeau bien emballé sur son chemin. "Oh le joli cadeau ! C'est pour qui ? C'est pour moi ! " Mais plutôt que de se précipiter pour découvrir ce qu'il contient, il semble beaucoup plus intéressé par l'emballage. C'est vrai qu'un cadeau c'est super : le papier cadeau peut faire une cape ou un cerf-volant, le ruban un serpent à dompter, et le carton ? ! Un carton c'est vraiment trop génial ! Mais ça, si vous avez déjà été enfant, vous le savez sûrement.