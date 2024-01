Weegee, autopsie du spectacle

Il y a une énigme Weegee. Ses photographies se répartissent en deux catégories distinctes. Il y a d'une part ses images de faits divers prises à New York, au cours des années 1940, dans une approche documentaire. Et de l'autre, des photographies de starlettes ou de politiciens réalisées à Hollywood dans la décennie suivante. Il y a deux Weegee, un tragique et un festif, que ce livre ambitionne de réconcilier en montrant la cohérence d'une oeuvre basée sur une critique radicale et incisive de la Société du Spectacle.