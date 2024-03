Le jardin des énigmes. 100 jeux pour tester vos connaissances en botanique. 100 jeux pour tester vos connaissances en botanique

Vous êtes passionné par les plantes et pensez que le monde fascinant de la botanique n'a plus de secret pour vous ? Vous êtes incollable sur les noms latins des fleurs ? En êtes-vous bien sûr ? Cet ouvrage vous propose de tester vos connaissances horticoles et botaniques, avec des jeux et des quiz qui vous mettront au défi. Il s'agit de déchiffrer une centaine d'énigmes, richement illustrées, pour tous les niveaux de connaissance. Vous y trouverez une grande variété de thèmes tels que l'identification des plantes, les bases de la botanique, les héros de l'horticulture, les techniques de jardinage, la conception des jardins... Accessibles ou volontairement épineuses, les énigmes sont divisées en plusieurs catégories : jeux de logique, résolution de problèmes, casse-tête mathématiques, ... toutes mises en scène dans un univers bucolique.