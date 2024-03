Le grand livre de la kinésiologie spécial enfants

Votre bébé se réveille plusieurs fois par nuit depuis sa naissance ? Ne veut pas quitter vos bras ou pique des colères à longueur de journée ? Ne tient pas en place ? Ces comportements sont parfois en lien avec des événements survenus autour de la naissance. La kinésiologie est une médecine douce qui permet d'interroger la mémoire de ces maux. Cet ouvrage vous propose : - Une méthode issue de l'alliance de techniques anciennes (médecine chinoise) et modernes (relation corps-cerveau) ; - Toutes les clefs pour libérer les émotions de votre enfant, l'apaiser et l'aider à avancer dans la vie en toute sérénité ; - L'analyse de 45 situations liées à la périnatalité et potentiellement sources de blocage chez l'enfant ; - Une boîte à outils avec des solutions à 15 problèmes du quotidien (faire ses nuits, la séparation, jalousie envers les frères/soeurs, etc.) ; - Des cas pratiques tirés de l'expérience de l'auteur.