Nos survivantes. Violences sexuelles : le pouvoir des proches

"En France, 1 femme sur 2 a déjà subi des violences sexuelles, pourtant seulement 10 % déposent plainte. Face à un système judiciaire et de santé défaillant, vers qui les victimes peuvent-elles se tourner ? Les proches, souvent victimes par ricochet, deviennent alors les acteur·rice·s majeur·e·s de cette libération de la parole. Mais sommes-nous bien armé·e·s pour soutenir nos femmes, nos mères, nos filles, nos soeurs ou nos amies ? A travers cet essai riche en témoignages et en éclairages d'expert·e·s, Lisa Serero démontre le pouvoir de l'entourage dans la reconstruction des victimes, et nous donne les outils pour briser le silence, rompre l'isolement, comprendre les victimes et les accompagner."