Mes amis livre poussette

Avec ces livres, distraire les bébés et les tout-petits lors des déplacements n'a jamais été aussi facile. Grâce à une sangle élastique, les parents peuvent attacher le livre à la poussette, ce qui permet à leur enfant d'apprendre les noms des animaux et de nouveaux mots pendant sa promenade. Les bébés prendront plaisir à toucher et interagir avec les éléments en feutrine du livre. Les sorties n'auront jamais été aussi amusantes !