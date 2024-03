Le guide des métiers de la santé. 2024 - 2025

Le guide de référence, actualisé et mis à jour, pour s'y retrouver dans la pluralité des professions et choisir la bonne formation à suivre pour trouver sa voie en libéral ou dans le monde public. Les études médicales connaissent de vastes transformations et certaines professions prennent la part du lion face à une population vieillissante. De nouvelles techniques apparaissent dans le paramédical (ostéopathie, étiopathie), offrant de nouvelles orientations. Mais comment s'y retrouver dans la pluralité des professions, quelles sont les formations à suivre pour trouver sa voie, pourquoi privilégier l'exercice public ou libéral ? Ce guide dresse le paysage français des métiers de la santé. Il inventorie, en les détaillant, chaque profession médicale et paramédicale ainsi que les formations et les diplômes pour y accéder. Il précise toutes les possibilités d'exercice : à l'hôpital ou en libéral, en collectivité publique ou privée, dans la recherche ou encore dans l'humanitaire. Jeunes en quête d'informations, demandeurs d'emploi, salariés en questionnement, quels que soient leurs niveaux d'études, trouveront dans cet ouvrage l'ensemble des informations pour s'engager et évoluer dans le monde de la santé ainsi que des conseils et témoignages de professionnels pour décider, en toute connaissance de cause, de s'orienter dans cette voie passionnante et exigeante.