Parcoursup : je n'ai rien obtenu, et après ?

? Ce guide fournit des conseils pratiques et des informations précises aux élèves qui au terme du premier plan d'admission sur Parcoursup n'ont rien obtenu.Pas de panique ! Malgré ces " non " répétés, il existe des solutions pour poursuivre sa scolarité : procédure complémentaire, commission d'accès à l'enseignement supérieur, formations hors Parcoursup, année de césure, aide des CIO...Julie Mleczko, directrice déléguée à la rédaction du groupe Studyrama, est journaliste experte sur tous les sujets liés à l'éducation. Elle aide lycéens et étudiants à mieux appréhender leur cursus et à trouver des solutions à chacun de leur questionnement.