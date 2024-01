Prions en Eglise grand format N° 8, mars 2024 Hors-série

Pendant les six semaines de Carême, vous pourrez nourrir votre vie intérieure et retrouver l'essentiel à travers des rencontres, des prières, des chants, des conseils, des activités à faire et à vivre personnellement mais aussi en famille. Ce magazine, richement illustré, est accompagné d'un journal de bord pour vous accompagner sur votre chemin de Carême.