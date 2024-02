Le bateau blanc

Estonie, septembre 1944. Entre la fuite des Allemands et l'arrivée des Soviétiques, la république a cinq jours pour tenter de reconstruire son indépendance, c'est le cadre d'un roman fascinant où la grande Histoire se mêle à la fiction et où des destins héroïques sont suspendus à l'arrivée d'un bateau blanc... Septembre 1944. Entre la fuite des troupes allemandes et l'arrivée de l'Armée rouge, l'Estonie a cinq jours pour croire à une indépendance retrouvée. Otto Tief et quelques camarades créent un gouvernement, ils savent que le temps est compté à Tallinn et se prépare diriger le pays depuis Stockholm, le temps de recevoir l'appui des Alliés. Un bateau blanc doit les retrouver sur la plage de Puise pour les mener en Suède, mais les heures et jours passent et le bateau ne vient pas... Otto Tief décide alors de quitter un groupe qu'il met en danger de part sa simple présence, en tant qu'instigateur du nouveau gouvernement estonien. Leurs routes se séparent, pour ne jamais se retrouver... Otto sera bientôt capturé, emprisonné, déporté pour ne retrouver la liberté que près de trente ans plus tard. Une fiction dans la grande Histoire absolument fascinante.