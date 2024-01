Dans les pas de Jésus à Jérusalem. Chemins de Croix

Nous pensons connaître par coeur les événements de la Passion, et peut-être ne savons-nous plus comment renouveler et approfondir notre méditation. Pourquoi ne pas mettre concrètement nos pas dans ceux de Jésus, sur les lieux mêmes où il a donné sa vie pour nous ? Bibliste et accompagnateur de pèlerinages, l'auteur nous guide pas à pas à la suite du Christ dans la Ville sainte. C'est une véritable plongée dans Jérusalem qui nous est proposée au fil des photos et des découvertes que l'archéologie n'a pas fini de nous livrer. Alors que nous accompagnons Jésus au plus près de sa Passion, ce livre fait résonner l'écho des prophètes, de la littérature talmudique et des Pères de l'Eglise afin de nous révéler toujours plus profondément le sens et la portée de ces souffrances par lesquels nous sommes sauvés. Notre contemplation du Chemin de Croix et des Sept Paroles de Jésus crucifié s'en trouve renouvelée, approfondie, éclairée d'une lumière nouvelle.