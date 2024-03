Zooj c'est un jeu de 57 cartes avec 8 symboles sur chaque carte. Il y a toujours un symbole en commun entre deux cartes. Préparez-vous à le trouver ! Essayez et prenez 2 cartes au hasard face visible. Cherchez le symbole identique. L'avez-vous trouvé ? Il faut encore savoir le nommer. Zooj inclut 29 lettres de l'alphabet Arabe ; si le symbole commun est une lettre, il faut la prononcer en Arabe. Pour plus de difficulté, lisez "Nommer les symboles". Avec les 57 cartes Zooj, il y a 3 jeux au choix. Quel que soit le jeu que vous choisissez, le but est toujours de trouver le symbole identique le plus rapidement possible.