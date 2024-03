La psychologie selon Kaamelott

Retrouvez les personnages de la série culte d'Alexandre Astier en grande conversation avec leur psychologue ! Jean-François Marmion, spécialiste de la série qui en connaît les dialogues sur le bout des doigts, revisite les scènes les plus célèbres en y intégrant un nouveau personnage : le psychologue. Il analysera les attitudes d'Arthur, Léodagan, Lancelot et tous les autres et ce que cela révèle d'eux ainsi que de la série en général : une véritable séance d'introspection psychologique !