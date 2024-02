Le chantier

Flora, architecte fraîchement diplômée, démarre sa carrière dans un prestigieux cabinet auprès du grand maître El Rodrigo, capricieux et talentueux. Ce dernier ne va pas tarder à lui offrir sa chance en lui confiant la responsabilité d'un chantier important. Fabien Grolleau (Tanger sous la pluie, Audubon, Darwin) s'est inspiré de ses propres études d'architecte (il est lui-même diplômé d'Etat) et a concocté avec Clément Fabre (Carole), un véritable feelgood-book qui vous permettra de comprendre tous les tenants et aboutissants d'un chantier, avec de savoureux portraits de ses différents intervenants, du client stressé et exigeant à l'électricien stressé , en passant par le maçon bougon, le couvreur un peu perché, ou le patron charismatique. Dargaud a décidé de rééditer ce titre, paru chez Marabulles en 2018, agrémenté de 10 planches inédites et d'une nouvelle couverture.