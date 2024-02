Fatiguée par la vie à deux avec sa fille adolescente, Nana Miller s'envole, sur un coup de tête, pour un petit séjour de rêve à Copenhague, la ville des contes de fées. Son arrivée est bouleversée par une annonce presque irréelle : on a découvert, en plein centre-ville, un corps... Mais pas n'importe quel corps... Le corps d'une sirène ! Le Danemark est en émoi, on décrète un deuil national. Les habitants s'enferment chez eux, les rues se vident, les aéroports sont hors service. Nana est bloquée loin de sa fille, pour une période indéterminée. Dans son hôtel presque désert, Nana fait la connaissance de Thyge Thygesen, grand farfelu terriblement attachant, qui va devenir son compagnon d'infortune. Détectives de pacotille, ils repèrent un type un peu louche qui traîne sur les lieux du drame. Ils se prennent au jeu, le pistent et se retrouvent embarqués dans une histoire trop grande pour eux. Thyge entraîne Nana au coeur de cette ville de contrastes, entre féérie et modernité. Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg nous transportent dans une enquête troublante autour de ce meurtre bien mystérieux. Un récit poétique noir, porté par un humour décalé et un souffle romanesque, qui évoque parfois le cinéma de Wes Anderson par son côté doux-amer et excentrique.