Dans l'oeil de la vengeance

L'heure du Borgne est venue mais nul ne le sait encore. Dans une ville de Lyon qui sort enfin du confinement, il construit patiemment sa vendetta personnelle. De son enfance de gamin battu par son père, il ne lui reste que de la haine. Et à défaut de s'être vengé de son géniteur, il a trois cibles dans sa mire. Trois types à qui tout a réussi tandis que lui n'est qu'un homme seul, au casier judiciaire chargé, méprisé de tous. Quand il leur aura réglé leur compte, il s'occupera de son ex-femme. Et s'il y a des victimes collatérales, eh bien cela ne le gênera pas. C'est comme ça que sa trajectoire va croiser celle de Louise Pariset, une avocate à la tête bien faite qui se remet difficilement d'une peine de coeur et se partage entre les dossiers de petits dealers et les divorces sans amiable. Et celle de Kofi Diallo, un Sénégalais que son père a forcé à prendre la route de l'exil et qui survit comme livreur à vélo en redoutant constamment un contrôle de police. Placé malgré lui sur le chemin du tueur, le jeune clandestin va mener l'enquête au péril de sa vie. Dans ce premier roman d'une grande justesse psychologique, Nathalie Gauthereau met la lumière sur un héros attachant. Parce qu'il est hanté par ses compagnons morts au large des côtes mauritaniennes, Kofi a décidé de sauver les fragiles, les menacés, quoi qu'il lui en coûte.