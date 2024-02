Les modes d'interactions et de rencontres à caractère sentimental ou charnel ont bien évolué en quelques années. Love, etc réussit à dresser un portrait de la tentative de relation amoureuse moderne entre adultes mûrs consentants, à la fois drôle, touchant, grinçant, n'épargnant pas les prétendants souvent maladroits, n'épargnant pas l'autrice non plus, pas moins maladroite dans ses approches.