Clara et Paul s'aiment depuis plusieurs mois. Pour la première fois, la vie à deux prend un sens. Jusqu'au jour où Clara, qui ne veut avoir aucun secret pour l'homme de sa vie, décide de lui raconter son ancienne passion pour Simon. Les angoisses et les questions sans réponse dévorent petit à petit l'esprit de Paul, jusqu'à l'obsession. Epuisé par cette jalousie rétrospective et à court de solutions, il décide de rencontrer Simon et d'affronter le passé de Clara. Si tout semble opposer les deux hommes, leur imprévisible amitié va prendre le pas sur la rivalité et redistribuer les cartes de ce triangle amoureux. Dans ce conte sentimental, hommage au chef-d'oeuvre de Claude Sautet César et Rosalie, Michaël Cohen interroge le désir, l'engagement, la dépendance et la liberté dans les sentiments amoureux. L'Attraction du désordre nous emporte dans un tourbillon de vie où l'allégresse se mêle à la mélancolie.