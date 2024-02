Le Troisième Continent. Ou la littérature du réel. Ou la littérature du réel

Depuis le XIXe siècle, notre mappemonde intellectuelle est occupée par deux continents : la fiction romanesque et la recherche savante. Mais ce partage du monde est de plus en plus contesté.

Récits, témoignages, biographies, reportages, journaux intimes : tous ces écrits du réel composent une autre littérature, animée par la volonté de comprendre. Ils sont nourris et structurés par les sciences sociales, qui ont aussi un potentiel littéraire. Car la recherche – dès lors qu’elle analyse son point de vue, dit « je » et ose écrire – est une recherche sur ses propres formes.

Quand la littérature rencontre les sciences sociales, c’est un troisième continent qui émerge : des terres où fleurissent les enquêtes, où se comprend notre histoire, où la recherche se réconcilie avec la création, où s’invente une littérature-vérité distincte de la littérature-fiction comme de la littérature grise. En s’engageant dans son exploration, ce livre propose une nouvelle cartographie des savoirs et des écritures.

Écrivain et éditeur, Ivan Jablonka est professeur d’histoire à l’université Sorbonne Paris Nord, membre de l’IUF. Ses livres, parmi lesquels Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (2012), Laëtitia (2016), Des hommes justes (2019) et Goldman (2023), sont traduits en quinze langues.