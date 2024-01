Un roman en vers d'une justesse à couper le souffle sur l'avortement Cet été, en camp d'ado, Mona et Liam ont fait l'amour pour la première fois. C'était bien. Sauf que le préservatif a craqué. Et qu'ils n'ont pas osé demander aux monos de les accompagner à la pharmacie pour demander une pilule du lendemain. Mais après tout, Mona avait eu ses règles quelques jours plus tôt, alors... ça ne risquait rien, si ? Six semaines plus tard, la jeune femme doit se rendre à l'évidence : elle est enceinte. Et d'après les informations qu'elle a glanées sur le net, elle héberge déjà un embryon de 17 millimètres. C'est peu et c'est beaucoup, 17 millimètres. C'est trop quand on ne veut pas d'un enfant, là, tout de suite, à 16 ans. Mona a le choix, le droit d'avorter. Ce n'est pas facile pour autant.