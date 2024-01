HS Prier - Cultiver l'espérance

L'espérance : quelle vertu lumineuse ! L'espérance est plus que jamais à redécouvrir et à cultiver alors que l'état du monde pourrait nous conduire à la négativité et à l'aigreur. Ce nouveau hors-série voudrait ainsi éveiller ou raviver votre espérance à travers l'expérience de saints contemporains mais aussi par des approches biblique, théologique, littéraire et artistique. Il montre aussi que cette vertu, bien loin d'être une évasion du monde, dynamise notre engagement auprès de nos frères humains. Ce qui ne l'empêche pas, indissociablement, de nous orienter vers la lumière des fins dernières : vie éternelle, résurrection des corps, retour du Christ... , autant de promesses qu'il est bon de préciser ! Un hors-série passionnant rythmé par de beaux textes de prières, de belles photos et d'oeuvres d'art sacré.