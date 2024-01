Veritas Tantam. Potentiam habet ut non subverti possit (La vérité a une telle puissance qu'elle ne peut être anéanti

Le regard vif du grand navigateur Olivier de Kersauson sur notre société en mutation. Le monde change : il vacille, il tangue. Olivier de Kersauson est de ceux qui le connaissent bien tout en l'interrogeant sans cesse. Son point de vue si caractéristique, son écriture pure et sans détours ont fait de lui un témoin hors norme de notre époque. Depuis le large, ce grand marin aperçoit nettement les contours de notre société en constante mutation. Pour lui, une seule chose compte : garder le cap au milieu des tempêtes. Alors, comment faire pour ne pas chavirer ? Comment rester libre dans une société de plus en plus contrainte ? Agile et fougueux, Olivier de Kersauson nous offre ici de magnifiques pages où s'aiguise sa pensée autant que sa plume. Navigateur emblématique ayant remporté le record du monde en solitaire en 1989 ainsi que deux trophées Jules Verne, Olivier de Kersauson est aussi chroniqueur et écrivain. Ses ouvrages, disponibles chez Points, ont rencontré un grand succès.