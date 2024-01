Les Mystères de soeur Juana. Mort au couvent

Notre Père qui êtes aux cieux, délivrez-nous du mal... Mexico, Nouvelle-Espagne, XVIIe siècle. Quelqu'un - ou quelque chose - a pris possession du couvent de San Jerónimo. Religieuses et servantes sont retrouvées sacrifiées sur l'autel selon des rituels précolombiens sanguinaires, et la suspicion règne. Nulle n'y échappe. Car dans cette enceinte retirée du monde, entre fornication, autoflagellation et cauchemars blasphématoires, le péché est partout... Alina, jeune novice insolente et rebelle, vient de prendre le voile. Au côté de Matea, sa fidèle domestique indigène, la voilà qui s'allie à soeur Juana, excentrique femme de lettres, pour trouver le coupable. Entre prières, lectures, leçons de cuisine et chocolats chauds, le trio mène l'enquête. Mais dehors, l'Inquisition est déjà en chemin et compte bien couper le mal à la racine... Dans une atmosphère digne du Nom de la rose, le premier volume d'une nouvelle série de polars historiques, exotiques et mystiques.