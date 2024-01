J'aurais pu le buter, premièrement pour être arrivé dans ma télé, deuxièmement pour avoir parlé de la maman comme ça, troisièmement pour qu'il me jure sur sa putain de supériorité mentale que c'était faux, quatrièmement pour avoir parlé de la maman comme ça, cinquièmement pour avoir le nom du passeur, le Suisse, là, qu'elle suçait le soir, sixièmement parce qu'il avait une sale gueule et puait l'alcool, septièmement au cas où quelqu'un d'autre que moi ait reconnu la maman, huitièmement pour le flinguer, parce qu'il serait juste qu'il crève, et y'a pas de lois pour le dire, c'est la justice, la vraie, celle qui n'est jamais rendue ici bas. Il a toussé, la fille lui a caressé le dos. Il a repris sa respiration. Sur les rives du lac Léman, Michel Molina, flanqué de son collègue l'inspecteur Grubin, navigue entre seconds couteaux illuminés, membres du grand banditisme et politiques taiseux près de cette gigantesque masse d'eau prisonnière des montagnes... Manipulations, résilience, sexe, pouvoir, honneur : la petite histoire va percuter la grande. De Mauthausen, son bordel, aux routes froides de Savoie, entre enquête policière et mise en abyme, Les rêves de guerre nous questionnent sur le sens de l'écriture et sur les mécanismes qui conduisent des hommes à prendre la vie des autres.