Fables Tome 6

Après une longue période d'exil, Jack est de retour au sein de la communauté des Fables de New York. Pour le meilleur ? Pas nécessairement... A l'heure où les Fables voient leur existence remise en cause par l'apparition des Littéraux ? ces principes de l'écriture personnifiés capables de vie ou de mort sur toute création de l'esprit ? , le retour de ce fils prodigue ne fait qu'ajouter à la peine de ses semblables. De plus, tandis que Mister Dark prend le contrôle des ruines de Fableville, à la Ferme, Geppetto réapparaît et oeuvre en silence pour prendre le commandement des sorcières...