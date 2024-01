Urban Comics Nomad : Super Sons

Si Jon Kent est le fils du plus grand super-héros, Damian Wayne est celui du plus dangereux... Et malgré l'amitié que se portent les deux membres de la Ligue de Justice Superman et Batman, leur progéniture, elle, a plus de mal à s'entendre. La menace de Kid Amazo va cependant lier à jamais les deux jeunes héros, Superboy et Robin, dans un tandem destiné à reprendre les rênes de leurs parents dans la lutte contre le crime !