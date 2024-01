"Histoire impertinente d'un jeune couple contemporain". LE FIGARO Louise et Karim sont deux jeunes gens de notre temps, que bien des choses opposent et qui, malgré leurs différences, se rencontrent, s'aiment, et se mettent en couple. Mais peu à peu, une troisième voix s'insinue dans leur nouveau foyer : la société. La société qui a des idées bien arrêtées sur ce que devrait être une femme, ce que devrait faire un homme, sur ce que l'on doit manger, porter, acheter, accepter, refuser, encourager, détester, aimer. Est-ce une si bonne idée, de faire couple, quand tout conspire contre vous ? Marie-Fleur Albecker est née en 1981. Normalienne et agrégée, elle enseigne l'histoire et la géographie au lycée. Ni seuls, ni ensemble est son deuxième roman paru aux Forges de Vulcain.