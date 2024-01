24 accessoires en crochet tunisien

Connaissez-vous le crochet tunisien ? Cette technique était très populaire et revient en force depuis quelques années ! Les ouvrages sont réalisés à l'aide d'un crochet spécial qui combine les caractéristiques d'un crochet traditionnel et d'une aiguille à tricoter. Le processus est rapide, amusant, et le résultat ressemble à du tissage. Allez-y, essayez de crocheter un modèle. Vous serez rapidement conquis. e par cette technique !