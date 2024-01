Poupée Pom'ette et sa garde-robe. Une poupée à réaliser au tricot ou au crochet. 30 pièces pour composer une multitude de silhouette

Le monde de Pom'sa est peuplé de poupées et de petits doudous enchanteurs : plongez dans la douceur des mailles et faites connaissance avec l'inédite poupée Pom'ette que vous allez pouvoir confectionner. Une sélection de fils fins et doux, des instructions complètes et des conseils pratiques vous permettront d'habiller cette poupée toute douce ! N'hésitez pas à composer avec les 30 pièces et les couleurs pour lui créer des petits looks personnalisés.