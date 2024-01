Le feu de saint antoine

A l'aube du xve siècle, un moine en proie au doute sur l'existence de Dieu prie en espérant qu'une manifestation divine vienne redonner un sens à sa vie. C'est sous la forme du pain que celle-ci se présente, lorsqu'il ingère la farine de seigle infecté par des ergots. Frappé par les hallucinations, le moine fait la rencontre d'Antoine, psychonaute du xxe siècle avec qui s'instaure un dialogue sur la spiritualité, le sens de la vie et la finitude de l'existence. Pour son troisième livre, Nicolas Pegon - récompensé par le Fauve Polar 2022 à Angoulême -, joue de couleurs vives et fluo pour irriguer une mise en page plus délirante et inventive que jamais, et offre aux lecteurs un trip spirituel et psychédélique. #LSD #hallucination #graphisme #religion