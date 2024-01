Future de Tommi Musturi entraîne le lecteur dans un entrelacs d'histoires se déroulant à différentes époques. L'ensemble donne des perspectives sur les futurs possibles de l'humanité - à travers des mondes imaginaires, des événements actuels de nos sociétés, des références historiques, des utopies et des idéaux. Future est un mélange de quelque chose de très familier et de quelque chose de terriblement étranger : un grand spectacle de science-fiction qui se présente comme un sac en plastique géant errant sans but dans l'espace. Dans notre futur proche, toute la richesse du monde s'est concentrée dans une entreprise dirigée par un couple de personnes âgées qui a fait naufrage. Pendant ce temps, le lecteur se retrouve dans la mystérieuse cité perdue de Centra. En arrière-plan, IDA l'IA fait son travail secret, petit à petit... Future surprend le lecteur par la variété des styles d'illustration et de narration. Les styles se transforment comme une image de la réalité en constante évolution. Future est une bande dessinée exceptionnelle qui renouvelle l'art de la bande dessinée - c'est une oeuvre d'art rare, vitale et multiforme.