Qui embrasserait un crocodile ?

"Une princesse pour qui l'on donne un bal, une FEE qui n'est pas invitée et qui le prend TRES MAL... Un sort est jeté et voilà la princesse TRANSFORMEE ! QUI aura le courage de la sauver avec un BAISER ? Attends-toi à découvrir des mamies héroïques, un crocodile ronfleur et une fête disco GRANDIOSE dans cette version hilarante de la Belle au bois dormant".