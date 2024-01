Holyland - Tome 5

Après une année à s'entraîner au combat, Yuu revient dans la rue pour y combattre les bandits les plus redoutables, toujours en quête de la tête du chasseur de yankees. Plus efficace, plus violent, Yuu n'en est pas moins toujours naïf, et il apprend que le combat de rue se dispense de toute règle, de tout honneur. Jet de pierre, coup dans les parties, doigt dans l'oeil, c'est un autre combat qui va commencer, un autre apprentissage, celui du combat réel, sale et peu glorieux. L'auteur de Berserk et de Genesis explore la psyché de son héros combattant mais lâche avec toujours plus de justesse, montrant ainsi son expérience de vécu dans ces thèmes.