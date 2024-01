A quelques pas de la gare Saint-Lazare, rue du Havre, Julien Legris vend des billets de loterie. Parmi les flots ininterrompus d'anonymes pressés qui défilent chaque jour à heure fixe, cet observateur hors pair a ses préférés ? : François et Catherine. Persuadé qu'ils sont faits l'un pour l'autre, il se demande comment faciliter leur rencontre alors qu'une éternité de onze minutes sépare l'arrivée de leurs trains respectifs. Un jour peut-être... Hasard de la destinée pour ces trois personnages à un carrefour de leurs existences que Paul Guimard raconte avec tendresse et ironie, dans un Paris d'après-guerre dont il se fait le digne chroniqueur. Cette oeuvre, l'une de ses plus marquantes, évoque des thèmes qui lui sont chers ? : l'étrangeté des circonstances, le croisement des êtres, le tragique de la fatalité, comme ce sera le cas dans son roman Les Choses de la vie, adapté au cinéma avec le succès que l'on sait par Claude Sautet.