Les forains viennent toujours d ailleurs. Cirques et fêtes foraines dans les collections de la MPP. Cirques et fêtes foraines dans les collections de la MPP

Qu'ils photographient un rotor de manège en mouvement, une baraque décorée, le montage du chapiteau ou le numéro d'un éléphanteau, John Batho, Marcel Bovis, Yves Jeanmougin et Dolorès Marat fixent dans leurs images un monde en perpétuel mouvement. Pourtant, les motifs photographiques persistent : en Ouzbékistan, Paul Nadar saisit en 1890 le spectacle d'un funambule au milieu des spectateurs, comme Raymond Voinquel sur le tournage des films Panique de Julien Duvivier et Trapèze de Carol Reed 70 ans plus tard. Un manège photographié à Madras (Inde) par Jean-Pierre Favreau peut faire écho au Luna Park de Téhéran (Iran) dans l'objectif de Christine Spengler. Constitué d'environ 80 tirages photographiques issus des fonds de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP), ce livre propose un regard inédit sur les arts forains mettant en exergue les photographies de nombreux auteurs récemment entrés dans les collections nationales.