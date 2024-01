Les ailes du temps Tome 1 : Le temps des pionniers

Leur relation entre pilotes décolle mal ! Car l'appareil de Duncan, alias " Dunk ", pro mais cabochard, a grillé la politesse sur la piste d'atterrissage à celui de Lucie, alias " La Comtesse ", une scientifique pas commode... Mais ces deux tempéraments vont devoir cohabiter au sein d'une mission expérimentale : réaliser le premier vol MHD habité, vol hypersonique jusque-là réservé aux missiles ! Aux commandes d'un F-18 affrété par la société Blek Tech, ils vont se jeter dans un mystérieux orage qui va les envoyer vers... 1917, au beau milieu d'un duel aérien dans le ciel français de la Première Guerre mondiale ! Comment Dunk et Lucie se sont-ils retrouvés là ? Et surtout : comment vont-ils s'en sortir ? En compagnie de Buendia, Zumbiehl et Jolivet, embarquez pour une série aéro au concept unique, qui vous permettra de voler en compagnie des plus grands appareils d'hier et d'aujourd'hui !