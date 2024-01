Je me souviens... de la foulée de Pérec (et autres madeleines sportives)

A la manière de Georges Perec, les vingt-sept auteurs réunis dans cette équipe sportive 'entraînée' par Benoît Heimermann débutent chacun leur texte par un 'Je me souviens'. De Christine Caron dite Kiki Caron à Guy Drut et ses haies enjambées ; des reportages d'Antoine Blondin à l'exploit d'Alain Mimoun ; de Dick Fosbury, et de son saut révolutionnaire au géant Mohamed Ali ; de 1996 et de la ville de Coca-Cola à la foulée merveilleuse de Marie-José Pérec sur 200 et 400 mètres ; du drame de Munich à la note 10 de Nadia Comaneci ; de Hans-Gunnar Liljenwall, le pentathlonien tricheur à de Michael Jordan et sa Dream Team ; de Mark Spitz et de la nage papillon au visage d'Hassiba Boulmerka. Je me souviens, je me souviens, ou le sport, l'autre refuge des souvenirs d'enfance...