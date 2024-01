Indomptable

Maisie en a marre. Marre d'être la fille d'un Alpha, marre des responsabilités, marre d'être une fille dévouée. La jeune louve rêve de liberté, de faire des études, d'avoir des amis, et tout simplement de faire ses propres choix. Mais lorsque la délégation d'une meute ennemie leur rend visite, Maisie est obligée de tenir son rôle. L'enjeu est important : ils vont signer un traité de paix. Tout se complique lorsqu'elle croise le regard d'Asher, leur Alpha. Il est beau, imposant, il a confiance en lui mais surtout il est son âme-soeur. Si quelqu'un se rend compte que leur lien s'est manifesté, Maisie le sait, elle pourra dire adieu à la liberté à cause d'une union dont elle n'a jamais rêvé. Pourtant Asher n'est pas comme son père. Il prend le temps de l'écouter, de comprendre ses envies et il la voit telle qu'elle est. Pour Maisie, résister au charme de Asher devient de plus en plus difficile...