My hot protector. Une rencontre inattendue, T2

Lorsque Jax Mayson déboule dans la vie d'Ellie, ça fait des étincelles ! Ellie Anthony n'est pas à la recherche du grand amour. Elle ne veut même pas d'un homme dans sa vie. Mais quand Jax Mayson insiste pour les protéger, sa fille et elle, elle n'a d'autre choix que de lui faire confiance. Elle espère simplement ne pas y laisser des plumes en succombant au charme d'un briseur de coeurs. Jax Mayson le sent à la seconde où il pose les yeux sur elle, Ellie Anthony est la femme de sa vie. Lorsqu'il découvre qu'elle a une fille, il comprend qu'il mettra tout en oeuvre pour les protéger et, peut-être, gagner une place auprès de cette famille. Même si pour ça, il lui faudra confronter les fantômes de son passé. #RomanceContemporaine #MèreCélibataire #Protecteur