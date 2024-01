Saint Seiya Next Dimension T14

Ikki s'est vu confier la mission par le Grand Pope de tuer Athéna Saori. De son côté, Ulysse en veut également à la vie de la déesse, afin d'arrêter le cataclysme qui est en cours... Alors que chacun a ses propres valeurs et justice à défendre, Tenma, à qui Suikyo a confié tout ce qui lui était cher, s'éveille enfin comme véritable chevalier de Pégase ! Le chaos ne cesse de s'aggraver, mais le dénouement n'est plus très loin ! Avec Saint Seiya Next Dimension, Masami Kurumada, l'auteur de la saga originale, a fait un retour retentissant. L'histoire est à la fois un préquel et une suite du manga original. Le mangaka y raconte les débuts de la guerre sainte et fait de Dohko et Shion les héros de ce titre. Les nostalgiques, comme la nouvelle génération ayant découvert Saint Seiya grâce à l'anime diffusé sur Netflix, trépignent d'impatience entre chaque sortie des tomes de ce manga culte tout en couleurs.