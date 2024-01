To a new you T03

Une course contre la montre face à la propagation du virus F a commencé. Tandis que Satoru affronte l'homme au masque à gaz, son épouse enquête sur la véritable identité de la lycéenne Aki Aioi. Chacun tente d'enrayer la catastrophe à sa façon, mais les infections mortelles continuent de se multiplier à travers le Japon. L'année 2014 marquera-t-elle la fin de notre civilisation ? Nos héros se verront-ils offrir une nouvelle chance de combattre la mystérieuse secte Tsukuyomi, qui semble à l'origine du fléau ? Shinji Mito est un auteur bien connu des lecteurs français du fait que toutes ses oeuvres ont été publiées dans l'hexagone. Il a débuté sa carrière avec Ex Nihilo, et c'est avec Alma (publié aux éditions Panini Manga) qu'il s'est fait un nom. Il revient dans notre catalogue avec son dernier projet : To a New You, qui est encore en cours de publication au Japon. Il y raconte le désespoir d'un homme trompé qui va être tenté par une relation avec une jeune fille. Mais loin d'être sentimentale, l'intrigue de Shinji Mito exploite d'autres thèmes tels la pandémie et le terrorisme biochimique puisqu'en arrière-plan se propage sur le Japon un mystérieux virus...