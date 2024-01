Cyberpunk 2077 : Où est Johnny

Cynique, têtu et souvent ivre, le journaliste Thompson travaille dur pour réveiller la population de Night City en leur révélant la corruption qui gangrène la ville. Quelqu'un a bombardé le siège d'une grande entreprise et selon la rumeur, cet attentat serait l'oeuvre du célèbre Johnny Silverhands qui serait mort dans l'explosion. Le boulot de Thompson ? Retrouver le corps et découvrir la vérité sur Johnny. La franchise à succès tiré du jeu vidéo Cyberpunk 2077 continue de s'installer en librairie après les sorties de l'artbook, de trois comics et du roman No Coincidence.