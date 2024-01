Un milliardaire excentrique vêtu d'un costume, d'un masque, d'une cape et techno-addict, ça vous dit quelque chose ? Pourtant aucune chauve-souris à l'horizon ! Non, nous faisons référence ici à l'un des plus maléfiques personnages de comics : Nemesis. Qui est-il ? Pourquoi laisse-t-il derrière lui un tel carnage ? Les réponses sont dans ce comic book mais attention aux âmes sensibles : elles pourraient ne pas s'en remettre ! Pour l'accompagner aux dessins, Mark Millar (Civil War, Chrononauts) a choisi Jorge Jiménez, la plus grosse star actuelle de DC Comics. Et aucun besoin d'avoir lu la précédente mini-série Nemesis pour profiter de Nemesis Reloaded : le récit est en effet un "soft reboot" qui se suffit donc à lui-même. Notons cependant qu'il s'inscrit dans le même univers que Wanted et qu'il sert de prologue au crossover Big Game (où l'on retrouvera des personnages de toutes les séries de Millar) publié plus tard dans l'année. Vous l'aurez compris, ce one-shot est un rendez-vous incontournable pour les nombreux fans du scénariste !