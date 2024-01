Doctor Strange : Fall Sunrise - Edition Prestige

Le Docteur Strange se réveille sur un monde lointain qui n'est pas le sien. Perdu, entouré par de multiples dangers, le Sorcier Suprême tente par tous les moyens d'échapper à cet univers mystérieux. Quel sera le prix à payer ? Nous vous proposons cette aventure inédite du Docteur Strange dans un prestigieux format, et pour cause : elle est écrite et illustrée par l'inimitable Tradd Moore (Silver Surfer : Black). Certainement l'un des chocs visuels de ce début d'année.