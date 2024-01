Aliens T03

Dans ce troisième volume des comics classiques de l'univers d'Alien, vous découvrirez une équipe de soldats dans une station spatiale infestée, vous en apprendrez davantage sur le passé des Aliens dans une ancienne nécropole et assisterez à la chasse d'un xénomorphe dans une colonie religieuse ! Troisième omnibus consacré aux différentes séries et one-shots de la licence Alien publiés à l'époque par Dark Horse et majoritairement inédits en France. On s'intéresse ici à plus d'une décennie de publications avec la période 1994-2009. Notons au passage la présence de l'adaptation en comics du quatrième film de la saga (celui réalisé par Jean-Pierre Jeunet).