Animal Tatoo saison 2 - Les bêtes suprêmes Tome 8 : L'oeil du dragon

Rollan, Conor, Abéké et Meilin sont emprisonnés dans la cale d'un navire qui vogue en direction du Zhong. L'impératrice Song les attend pour leur révéler son terrible secret : elle a orchestré l'assassinat de son père en faisant accuser les Capes-Vertes. Son but ? Prendre les commandes de l'Erdas. Pour mener à bien son plan, elle envoie les quatre héros récupérer l'OEil du Dragon, une précieuse relique qui lui permettra de détruire Havre-Vert. Rollan, Conor, Abéké et Meilin, bien décidés à contrer ses sinistres projets, décident de s'allier une dernière fois à leurs animaux totem. Parviendront-ils à faire éclater la vérité pour prouver l'innocence des Capes-Vertes ?